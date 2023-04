Onu: “preoccupazione” per intercettazione comunicazioni da parte Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno espresso formalmente “preoccupazione” per le rivelazioni in merito all’intercettazione da parte degli Stati Uniti delle conversazioni telefoniche del segretario generale Antonio Guterres e di altri funzionari dell’organizzazione. Il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che “l’Onu ha ufficialmente espresso (...) la propria preoccupazione riguardo i recenti rapporti secondo cui le comunicazioni del segretario generale e di altri alti funzionari Onu sono state oggetto di sorveglianza e interferenza da parte del governo Usa”. Il portavoce ha definito le attività di spionaggio “incompatibili con gli obblighi (...) enunciati dalla Carta Onu e dalla Convenzione dei privilegi e delle immunità delle Nazioni Unite”. (segue) (Was)