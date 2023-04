Onu: “preoccupazione” per intercettazione comunicazioni da parte Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quattro rapporti d’intelligence riservati ottenuti dal quotidiano “Washington Post”, gli Stati Uniti hanno intercettato le conversazioni private tra Guterres e altri funzionari Onu. I rapporti sono parte della vasta mole di documenti riservati divulgati su internet da Jack Teixeira, un giovane aviere della Guardia nazionale Usa arrestato dalle autorità federali la scorsa settimana. I documenti forniscono sintesi e resoconti delle conversazioni di Guterres con alti funzionari della Nazioni Unite in tutto il mondo. Una delle intercettazioni riguarda un colloquio tra il segretario generale e il rappresentante dell’Onu in Etiopia, Taye Atske Selassie Amde. Dalla conversazione emerge “l’ira” di Guterres, cui il ministro degli Esteri etiope, Demeke Mekonnen, aveva da poco negato attraverso una lettera il permesso di visitare il Tigrè per sostenere il processo di pace in quella regione. Un altro documento riservato descrive l’insoddisfazione di Guterres in merito alla possibilità di una sua visita a Kiev, in Ucraina, pochi giorni più tardi, su richiesta del presidente Volodymyr Zelensky. Il rapporto non fornisce spiegazioni precise per l’insoddisfazione di Guterres, ma un funzionario Onu intercettato fa notare che il segretario 73enne viaggia tramite compagnie aeree commerciali ed è reduce da settimane di impegni intensi. Nell’intercettazione, Guterres lamenta anche che l’Onu ha dato il suo pieno sostegno all’Ucraina, "ma gli ucraini fanno tutto il possibile per liquidarci". Consultato dalla “Washington Post”, il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che il segretario probabilmente “non è sorpreso” di sapersi intercettato, ma ha avvertito che la divulgazione dei documenti riservati “consente a conversazioni private di essere distorte e rese pubbliche”. (Was)