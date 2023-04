Ucraina: presidente coreano Yoon apre a possibilità aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha dichiarato che Seul potrebbe estendere l’assistenza all’Ucraina oltre gli aiuti umanitari ed economici, se il Paese subisse un attacco su larga scala contro obiettivi civili. In una intervista concessa prima della sua visita di Stato a Washington, in programma la prossima settimana, Yoon ha segnalato un cambio di posizione della sua amministrazione in merito al tema sensibile dell’invio di armi a Kiev, formalmente vietato in Corea del Sud da una legge che proibisce l’invio di armi a Paesi in stato di guerra. Nel corso dell’intervista, Yoon ha affermato che il suo governo continua a studiare modalità di assistenza alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina. “Ritengo non ci saranno vincoli alla portata del supporto per difendere e ripristinare un Paese che è stato invaso illegalmente, sia ai sensi della legge internazionale che di quella nazionale”, ha dichiarato il presidente coreano. “Tuttavia, date le nostre relazioni con le parti coinvolte nel conflitto e negli sviluppi sul campo di battaglia, assumeremo le misure più appropriate”. (segue) (Git)