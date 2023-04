Usa: coniugi Biden dichiarano redditi per quasi 580 mila dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno denunciato congiuntamente 579.514 dollari di redditi lo scorso anno, mentre la vicepresidente Kamala Harris e il marito ne hanno denunciati per 456.918 dollari. E’ quanto emerge da documenti pubblicati ieri dalla Casa Bianca, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle due coppie. Il presidente e la moglie hanno pagato sui loro redditi un’aliquota federale effettiva del 23,8 per cento. Il quotidiano “The Hill” ricorda che nel 2021 i Biden avevano dichiarato redditi per 610.702 dollari, su cui era stata applicata un’aliquota federale del 24,6 per cento.(Was)