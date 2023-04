Medio Oriente: operazione delle autorità israeliane a Gerico e il campo di Ain al Sultan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, in Cisgiordania, le autorità israeliane hanno fatto irruzione nella città di Gerico e nel vicino campo profughi di Ain al Sultan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno circondato un abitazione privata senza segnalare arresti. Quindi, sono entrati nel campo profughi di Ain al Sultan, dove sono scoppiati scontri con un gruppo di giovani palestinesi. Nella serata di ieri, inoltre, un gruppo di coloni israeliani, sorvegliato dalle Idf, ha chiuso l’entrata nord della città di al Bireh, a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania, nel tentativo di bloccare la circolazione in entrata e in uscita da al Bireh e da Ramallah e lanciando pietre contro le autovetture dei paessanti. (Res)