Cina: incendio in ospedale a Pechino, sale a 29 il bilancio delle vittime

- È salito a 29 persone il bilancio delle vittime provocate dall’incendio divampato ieri in un ospedale di Pechino, in Cina. Lo ha annunciato il vicedirettore del distretto di Fengtai, Li Zongrong, durante una conferenza stampa convocata oggi, precisando che 26 persone sono decedute in seguito al trasferimento in ospedale. Stando alle evidenze raccolte nelle indagini preliminari, le fiamme avrebbero avuto origine da una serie di materiali altamente infiammabili utilizzati durante la ristrutturazione del reparto di degenza. Sinora dodici persone sono state trattenute dalle forze dell’ordine, che continuano a investigare sulle dinamiche dell'incidente. (Cip)