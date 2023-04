Cina-Usa: ministero Commercio rivela nuovi dettagli su sanzioni a Lockheed Martin e Raytheon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio cinese ha rivelato nuovi dettagli sulle sanzioni imposte ai colossi della difesa statunitense Lockheed Martin e Raytheon lo scorso febbraio, con l'accusa di avere minato la sovranità nazionale vendendo sistemi d'arma a Taiwan. In una nota pubblicata ieri, il dicastero ha chiarito che le sanzioni includono restrizioni sulle esportazioni e le importazioni da e verso la Cina, oltre che un divieto per le imprese della prima potenza asiatica di condurre consapevolmente scambi con le due aziende. Le sanzioni vietano inoltre ai vertici di entrambe le società di recarsi o lavorare in Cina. Le misure restrittive riguardano l’amministratore delegato di Lockheed Martin, James Donald Taiclet, il direttore operativo Frank Andrew St. John e il direttore finanziario Jesus Malave, oltre che il presidente di Raytheon Wesley Kremer e i vicepresidenti Agnes Soeder e Chander Nijhon. La decisione d’inserire le società statunitensi nella lista delle “entità inaffidabili” è stata comunicata il 16 febbraio scorso dal ministero del Commercio di Pechino, in risposta alle sanzioni comminate da Washington nei confronti di sei entità cinesi collegate al programma aerospaziale dell'esercito di Pechino dopo l'abbattimento, il 4 febbraio scorso, di un "pallone spia" cinese da parte delle forze aeree Usa. L’iniziativa è stata formalmente motivata con la ripetuta fornitura di armamenti a Taiwan, l’isola autogovernata rivendicata da Pechino come parte del territorio nazionale.(Cip)