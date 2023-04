Pnrr: Zangrillo, modifiche a Bruxelles entro la fine del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) è “un’opportunità irrinunciabile” e il governo entro fine mese invierà la sua proposta di revisione alla Commissione europea. E’ quanto affermato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a “La Repubblica”. Quando parla del Pnrr, il ministro sottolinea come si tratti di un’opportunità che “non è finalizzata solamente a dare sviluppo al Paese, ma anche a confermare che siamo un Paese serio e responsabile, capace di rispettare gli impegni”. Per questo motivo il governo sta per completare la “fase di rivisitazione” così da poter inviare il materiale a Bruxelles entro la fine del mese. “Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale. L’obiettivo è di rispettare l’impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni caso non mi preoccuperei di qualche giorno in più o in meno, ma di un risultato che sia figlio di un’analisi seria”, ha detto Zangrillo. Il ministro ribadisce l’importanza di attuare delle modifiche al piano: “Quando il Pnrr è stato scritto non c’erano la guerra in Ucraina e l’inflazione a doppia cifra. Per questo abbiamo convenuto di ripensare la governance, per una sorveglianza più stretta, e di fare un’analisi puntuale sull’effettiva realizzabilità di quanto era previsto nel Piano che abbiamo ereditato”. (segue) (Res)