Pnrr: Zangrillo, modifiche a Bruxelles entro la fine del mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo, prosegue Zangrillo, è “predisporre un piano credibile, con basi solide, perché alcuni progetti non sono più realizzabili, mentre altri lo sono ancora, ma con tempistiche differenti. Stiamo valutando, in accordo con l’Unione europea, l’opportunità di spostare alcune opere sui fondi per la coesione, che hanno tempi più dilatati rispetto al Pnrr”. Il ministro ha spiegato, inoltre, che per quanto concerne il suo dicastero non vi saranno modifiche rispetto alla versione originale del piano ma che anzi si sta “valutando l’opportunità di accelerare sulle semplificazioni. Entro il 2026 dobbiamo semplificare 600 procedure amministrative, con un primo target di 200 al 2024. Confermiamo gli obiettivi di quest’anno e ho dato mandato al mio team di anticipare a quest’anno le procedure di semplificazione dell’anno prossimo. Con il decreto Pnrr ne abbiamo portate a termine circa cinquanta”. Senza semplificazioni, ha aggiunto Zangrillo, non si dà “velocità al rapporto tra la Pubblica amministrazione da una parte e le imprese e gli enti locali dall’altra”. (Res)