Migranti: Foti (Fd'I), modifica a protezione speciale non è "bandierina", serve alla nazione

- Il governo intende modificare l’istituto della protezione speciale non per mettere “una bandierina” ma perché “serve alla nazione”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, intervistato dal “Corriere della Sera”. Foti parte dalle parole pronunciate l’altro ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Varsavia, quando ha invitato “l’Europa a non lasciare sola l’Italia, e a cambiare regole ‘preistoriche’: noi tutti dobbiamo fare l’interesse dell’Italia, non combatterci su terreni così delicati per mere ragioni ideologiche. Le parole del presidente Mattarella dovrebbero essere la base comune, unanime di un Paese. Nel chiedere che l’Europa faccia il suo compito, saremmo più forti se non ci accusassero di nefandezze senza averne alcun motivo. Così facendo non boicottano noi, ma l’Italia”. (segue) (Res)