Migranti: Foti (Fd'I), modifica a protezione speciale non è "bandierina", serve alla nazione (2)

- Il capogruppo fa anche chiarezza sulle intenzioni del governo: “Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria vengono da obblighi europei e comunitari, per proteggere persone che possano subire gravi danni. Queste naturalmente restano, nessuno ha intenzione di limitarle. Quello che non può più essere utilizzato come prima è invece l’istituto della protezione speciale, introdotto dal governo Conte nel 2020, perché è ovvio che è diventato un modo per scavalcare le norme previste per concedere il permesso di soggiorno, e così non si può continuare”. A chi obietta, tuttavia, che le persone che facciano uso di tale strumento siano poche migliaia, il deputato ricorda, tuttavia, che si tratta di “un numero in costante aumento e con la gravissima crisi della Tunisia, con la Turchia più impegnata con la ricostruzione dopo il terremoto che con il controllo delle frontiere e la Libia le cui ‘oscillazioni’ politiche, continuano, rischiamo davvero di diventare l’hub d’Europa”. (Res)