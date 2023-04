Migranti: Paita (Iv), parole Lollobrigida "gravissime", integrazione è un valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Le parole del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida secondo il quale “non dobbiamo arrenderci alla sostituzione etnica” sono “gravissime”. Lo ha affermato al “Corriere della Serra”, Raffaella Paita esponente di Italia viva e capogruppo del Terzo polo al Senato. “Il solo sentir menzionare la ‘sostituzione etnica’ mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di cattivo gusto»”, ha spiegato Paita, secondo cui “il tema della denatalità esiste” ma, al contempo, è il governo che deve comunicare “cosa sta facendo di serio” per affrontare la questione. “L’assegno unico e il Family Act lo ha introdotto la nostra ministra Elena Bonetti. E dico ‘nostra’ perché sui temi il Terzo polo ancora c’è. Meloni lo ha mantenuto con un po’ più di risorse. Serve di più. E serve parallelamente una strategia sui flussi regolari perché manca manodopera”, ha detto Paita. La senatrice, inoltre, ha ricordato che “l’integrazione fra provenienze diverse è un valore. Mandiamo i figli all’estero perché lo scambio e la condivisione sono importanti. Perché non dovrebbe esserlo anche la reciprocità?”. (Res)