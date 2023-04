Germania: attacco in palestra a Duisburg, almeno un aggressore in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero due gli aggressori, di cui uno in fuga, che con un coltello hanno ferito quattro persone - di cui due in pericolo di vita - in una palestra di Duisburg (Germania). Lo riferiscono fonti della polizia, secondo cui si tratta di un "gesto di follia". Le aggressioni sono iniziate all'interno della palestra “John Reed”, nel centro di Duisburg. Testimoni oculari riferiscono di un coltello di grandi dimensioni, forse un machete. Sono intervenuti i reparti speciali della polizia, che ha esortato la popolazione a evitare l’area circostante la palestra. (Geb)