Brasile: Petrobras investirà 963 milioni di euro per esplorazione di gas (2)

- Tra i progetti spicca quello di Sergipe Aguas Profundas che si distingue per le riserve espressive in grado di garantire un potenziale di aumento della fornitura di gas naturale nel Paese. In particolare la società noleggerà 2 piattaforme da destinare all'estrazione petrolifera offshore nel bacino pre-sal in acque profonde, 100 chilometri al largo degli stati di Sergipe e Alagoas. Ogni Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) avrà la capacità di elaborare fino a 18 milioni di metri cubi di gas al giorno (oltre a 120.000 barili di petrolio equivalente al giorno). Il greggio estratto nei bacini pre-sal della regione è considerato "leggero" (tra i 38 a 41 gradi Api) e quindi di maggior valore commerciale. In particolare, le due unità avranno la potenzialità di estrarre fino a 18 milioni di metri cubi di gas al giorno. (segue) (Brb)