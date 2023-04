Giappone: Forze di autodifesa mancano obiettivo reclutamenti di oltre la metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di autodifesa del Giappone hanno reclutato nel corso dell'anno fiscale 2022 meno della metà del personale in ferma breve triennale programmato. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui la significativa carenza di personale pone un ostacolo all’obiettivo del governo giapponese di ricostituire le forze armate in una forza capace di proiezione regionale. Le Forze di autodifesa puntavano a 9.245 arruolamenti in ferma breve nel corso dell’anno fiscale concluso lo scorso marzo, ma i reclutamenti effettivi sono stati soltanto 4.300. Si tratta di un nuovo minimo dopo quello del 72 per cento dell’obiettivo ufficiale registrato nell’anno fiscale 2018. Secondo fonti del ministero della Difesa giapponese, il conflitto in Ucraina e le esercitazioni militari della Cina nei pressi di Taiwan potrebbero aver agito da deterrente per gli arruolamenti, causando un aumento del rischio percepito di un conflitto. Un altro fattore è la competizione salariale delle aziende giapponesi, che si contendono la scarsa forza lavoro disponibile offrendo migliori condizioni contrattuali. Fatta eccezione per il 2018, le forze armate giapponesi hanno sempre raggiunto almeno l’80 per cento dei loro peraltro modesti obiettivi di reclutamento. L’arruolamento in ferma breve nelle Forze di autodifesa del Giappone è rivolto a individui di età compresa tra 18 e 32 anni, ed ha durata triennale con la possibilità di proseguire il servizio al termine di tale periodo.(Git)