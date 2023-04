Coree: Pyongyang sta operando unilateralmente il parco industriale inter-coreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sta operando in maniera unilaterale gli stabilimenti del parco industriale inter-coreano di Kaesong, sito poco a nord del confine di fatto tra le due Coree. Lo riferisce “Radio Free Asia”, secondo cui l’attività è stata rilevata in almeno quattro stabilimenti del complesso industriale tramite una serie di fotografie satellitari effettuate con sistemi a infrarossi. L’attività risulterebbe particolarmente intensa all’interno di uno stabilimento per la produzione di vaporiere per la cottura del riso. Il parco industriale di Kaesong ospita una serie di stabilimenti industriali operati fino a febbraio 2016 da aziende coreane con l’impiego di manodopera della Corea del Nord. Seul ha sospeso l’attività del parco industriale proprio nel 2016, in risposta al test nucleare e ai lanci di missili effettuati quell’anno dalla Corea del Nord. La scorsa settimana il ministero dell’Unificazione sudcoreano aveva messo in guardia il Nord dall’utilizzo unilaterale degli stabilimenti produttivi di Kaesong, e definito “irresponsabile” la condotta di Pyongyang, che nei giorni precedenti aveva rifiutato di rispondere ai quotidiani contatti tramite le linee di comunicazione di emergenza tese a evitare incidenti militari tra i due Paesi. (Was)