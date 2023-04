Migranti: Ferrara (M5s), dichiarazione emergenza è ammissione di fallimento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione dello stato di emergenza per i migranti "è un'ammissione di fallimento politico da chi non ha mai avuto risposte concrete". Lo ha detto l'europarlamentare Laura Ferrara (M5s), intervenuta nel corso del dibattito sulle migrazioni alla Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "20mila è il numero di morti registrati nel Mediterraneo centrale dal 2014, di cui 441 solo quest'anno. I dati non lasciano spazio a interpretazione: questa è la rotta migratoria più letale del mondo. Le coste italiane, viste come porte d'Europa, hanno visto ben 32mila arrivi solo nel 2023. La dichiarazione dello stato di emergenza per i migranti ha fatto comprendere che il Governo Meloni, oltre i vuoti slogan sui blocchi navali, non ha mai avuto soluzioni concrete per alleviare la pressione migratoria. Si tratta di un'ammissione di fallimento politico, ma la posta in gara è molto più alta degli slogan: ostacolare i soccorsi costa vite umane", ha dichiarato. "Mentre attendiamo la creazione di vie legali e sicure di accesso all'Ue, un efficace contrasto delle reti criminali dei trafficanti e un'effettiva attuazione dei principi europei di solidarietà ed equa ripartizione di responsabilità, l'Italia sostiene oneri sempre più sproporzionati nella gestione dei flussi e nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Chi invoca muri alle frontiere si oppone alla cooperazione e a una risposta comune europea per evitare altri viaggi di disperazione e morte", ha concluso Ferrara. (Beb)