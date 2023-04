Usa: quattro morti e tre feriti dopo due sparatorie in Maine, arrestato un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste uccise a seguito di una sparatoria all’interno di una abitazione in Maine, poco prima di un incidente analogo avvenuto su una autostrada a circa 30 chilometri di distanza, durante la quale sono stati registrati altri tre feriti. La polizia locale ha affermato che le due sparatorie sono collegate, e che gli agenti hanno arrestato un sospettato. Le quattro vittime sono state trovate in una casa nel comune di Bowdoin. Shannon Moss, portavoce della polizia di Stato del Maine, ha fatto sapere che le sparatorie sono collegate ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla dinamica dei fatti. (Was)