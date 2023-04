Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo, focus su Yemen e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione in Yemen e ribadito la necessità di promuovere il raggiungimento di un accordo di pace definitivo, con la mediazione delle Nazioni Unite. Particolare attenzione è stata dedicata anche ad una serie di questioni regionali e globali, e soprattutto alla situazione in Sudan. (Was)