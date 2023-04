Cina: “Washington Post”, Pechino si prepara a lanciare nuovi droni spia supersonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate cinesi potrebbero dispiegare “presto” alcuni droni spia supersonici in grado di viaggiare ad una velocità fino a tre volte superiore rispetto a quella del suono. È quanto si legge in uno dei documenti di intelligence statunitensi trapelati nel quadro della recente fuga di materiali riservati del dipartimento della Difesa Usa, ottenuto dal “Washington Post”. Nel documento, elaborato dall’Agenzia federale per l’intelligence geospaziale, viene specificato che uno sviluppo del genere potrebbe consentire alla Cina di localizzare e monitorare gli spostamenti delle navi da guerra statunitensi dislocate nei pressi di Taiwan, oltre che le basi militari presenti nella regione. Alle carte sono allegate alcune immagini satellitari risalenti al 9 agosto del 2022, le quali mostrano due droni spia WZ-8 all’interno di una base militare nelle regioni orientali della Cina, a circa 400 chilometri da Shanghai. Nel documento viene specificato che Pechino avrebbe “quasi certamente” dislocato almeno uno di questi droni all’interno della struttura, gestita dal reparto delle Forze armate cinesi che si occupa di “garantire la sovranità della Cina su Taiwan”.(Was)