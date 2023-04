Giappone: responsabile aggressione a Kishida forse motivato da ragioni politiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida si trovava al porto di Wakayama per tenere un discorso in favore del candidato locale del Partito liberal democratico alle elezioni suppletive in programma nei prossimi giorni. Dopo l'attentato, il primo ministro ha tenuto un discorso alla stazione ferroviaria della città. "Siamo nel pieno di un'importante campagna elettorale. Dobbiamo andare avanti con l'aiuto di tutti voi", si è limitato a dire il capo del governo di Tokyo. Il primo ministro giapponese si è poi recato a Urayasu, nella prefettura di Chiba, dove ha tenuto un altro discorso pubblico nel quale non ha fatto alcun accenno all'episodio avvenuto in mattinata. (Git)