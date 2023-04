Colombia-Venezuela: ambasciatore a Caracas, governo Maduro pronto a vendere impresa Monomeros (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insediatosi il 7 agosto alla guida della Colombia, il presidente Petro aveva da tempo annunciato la sua intenzione di affrontare il dossier "Monomeros". Per il momento "vogliamo che Monomeros possa continuare a inviare urea a prezzi modici in Venezuela, per poter tener basso il prezzo dei fertilizzanti", spiegava Petro, che ha messo la sicurezza alimentare in cima alla lista di impegni del governo entrante. Monomeros è un'impresa chimica con base in Colombia, da anni di proprietà di Caracas. Fondata nel 1967 per iniziativa della colombiana Ecopetrol e della venezuelana Ivp, la Monomeros diventa nel 2006 di proprietà completa della venezuelana Pequiven, gruppo Pdvsa. A maggio del 2019, l'allora presidente dell'Assemblea nazionale (An) e leader oppositore Juan Guaidò prende il controllo dell'impresa nominando una nuova giunta direttiva, con il beneplacito della Colombia. La Casa Bianca, riconoscendo Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela, decide così di rimuovere le sanzioni che erano state disposte dal dipartimento del Tesoro come misura di pressione sul governo Maduro. La Concha sostituisce così Guillermo Rodriguez Laprea, dirigente nominato dalle opposizioni nel 2019. (Mec)