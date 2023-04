© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all'evento di restituzione dei risultati del Progetto P-ACT e di adesione al Protocollo di Intesa, che avvierà una Rete Territoriale di prevenzione e contrasto delle Mutilazioni Genitali Femminili sulle minori straniere sul territorio di Roma.Roma, Salone del Commendatore - Asl Roma 1 , Borgo Santo Spirito 3 (ore 10)- L'assessora alla scuola, formazione, lavoro Claudia Pratelli partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Race For The Cure 2023.Roma, Salone d'Onore del Coni, piazza Lauro de Bosis 15 (ore 10:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi inaugura il modulo di microforesta urbana nel Municipio VIII nell'ambito del progetto Forest for Rome.Roma, Parco via Malfante (ore 17:30) (segue) (Rer)