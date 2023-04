Usa: causa Dominion contro “Fox News”, nominato consigliere per indagare su occultamento di prove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Eric Davis ha nominato un consigliere speciale per indagare sull’occultamento di prove da parte “Fox News”, nel quadro della causa per diffamazione avviata nei confronti dell’emittente dalla società Dominion Voting Systems, specializzata nella produzione di macchine per il conteggio elettronico dei voti. Durante l’udienza odierna, il giudice ha nominato John Elzufon, il quale dovrà verificare se “Fox News” ha rispettato i suoi obblighi legali per quanto riguarda la messa a disposizione di prove rilevanti ai fini dell’indagine. Il nuovo consigliere potrà chiamare a testimoniare chiunque, e tutti i costi saranno in capo all’emittente. Elzufon dovrà inoltre consegnare un rapporto con le sue conclusioni entro il 15 maggio. (Was)