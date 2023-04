Germania: quattro feriti per attacco in una palestra a Duisburg, due gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero almeno quattro i feriti al termine di un'aggressione sferrata con coltelli da alcuni uomini all'interno di una palestra a Duisburg, Germania. Gli aggressori, scrive la "Bild", si sono dati alla fuga e sono ora ricercati da un ampio schieramento di forze di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, dei quattro feriti, di età comprese tra i 20 e i 30 anni, due sarebbero in gravissime condizioni. La città si trova nella Renania settentrionale-Vestfalia. Le prime chiamate ai servizi di soccorso risalgono circa alle ore 17:40. Gli agenti hanno perquisito e messo in sicurezza la palestra, come ha riferito la polizia. Sono in corso colloqui con i testimoni che si trovavano sul sito al momento dell’accaduto. (Geb)