Def: Istat, andamento finanza pubblica legato ad attuazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’andamento delle tendenze di fondo della finanza pubblica, e lo sforzo di programmazione delle politiche per il futuro connesso all’aumento della pressione degli scenari demografici sul sistema sanitario, di welfare e previdenziale, saranno inevitabilmente collegate anche all’attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e all’aumento del potenziale di crescita dell’economia”. Lo ha affermato il direttore per la contabilità nazionale dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.(Com)