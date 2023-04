Sudan: Casa Bianca, ancora nessun piano per evacuazione cittadini e personale ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale statunitense non ha ancora organizzato un piano coordinato per l’evacuazione dei cittadini Usa e per il personale dell’ambasciata a Khartoum, in Sudan. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Crediamo che per il momento la situazione rimarrà tale: ai cittadini che si trovano nel Paese ribadiamo ancora una volta la necessità di organizzarsi per rimanere al sicuro, evitare spostamenti e contattare tempestivamente l’ambasciata in caso di necessità”, ha detto, aggiungendo che la priorità del governo è garantire la sicurezza del personale dell’ambasciata e “ci stiamo lavorando, anche se non abbiamo nulla da annunciare al momento”. (Was)