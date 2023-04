Usa: Casa Bianca su stazione polizia cinese a New York, nessuna tolleranza per azioni di questo tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti utilizzeranno tutti gli strumenti a disposizione per proteggere i cittadini da qualsiasi attività di influenza di natura maligna proveniente dall’estero. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, all’indomani dell’arresto di due uomini nel quadro delle indagini su una stazione operata dalla polizia cinese a New York. “Non tollereremo azioni di questo tipo da parte della Cina”, ha detto. (Was)