- La qualità dei prodotti italiani è la cosa più preziosa che abbiamo. Lo scrive sui suoi profili social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Al Salone del mobile di Milano - prosegue - ho spiegato come intendiamo valorizzare le nostre eccellenze: lotta alla contraffazione e tutela di brevetti e marchi, strumenti per far crescere le Pmi, formazione e competenza”. (Rin)