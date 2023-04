Def: Istat, rallentamento economia Usa avrebbe impatto significativo su nostro Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’importante incognita “viene dall’andamento dell’economia americana, che sconta gli effetti della intensa e rapida stretta monetaria e il venir meno dei sostegni pubblici introdotti durante la pandemia. Un rallentamento degli Stati Uniti, accompagnato da un allentamento della politica monetaria della Fed rispetto allo scenario di base, si rifletterebbe in una contrazione del commercio mondiale e in un apprezzamento dell’euro, con conseguenze negative sulla domanda di prodotti italiani”. Lo ha affermato il direttore per la contabilità nazionale dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “In particolare – ha proseguito –, il verificarsi di un rallentamento dell’economia statunitense già a partire dai prossimi mesi, con una verosimile ulteriore contrazione del commercio mondiale e un parallelo apprezzamento dell’euro indotto da una riduzione dei tassi di interesse ufficiali americani e da una invarianza di quelli della Banca centrale europea rispetto allo scenario di base, comporterebbe un impatto significativo sul Pil, pari a quasi due decimi di punto nel 2023 e a 5 decimi nel 2024”.(Com)