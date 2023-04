Usa: Dominion e “Fox News” hanno raggiunto un accordo, non si andrà a processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominion Voting Systems e “Fox News” hanno raggiunto un accordo per porre fine al contenzioso nel quadro della causa per diffamazione avviata dalla società, specializzata nella produzione di macchine per il conteggio elettronico dei voti, nei confronti dell’emittente. Il giudice Eric Davis, al termine dell’udienza odierna, ha annunciato che “le parti hanno raggiunto un accordo per chiudere il caso”. Rivolgendosi ai giurati, il giudice della Corte suprema del Delaware ha affermato che “la vostra presenza qui è stata fondamentale, e senza di voi non sarebbe stato possibile raggiungere un compromesso”. Grazie all’accordo, le parti non andranno a processo, e i vertici dell’emittente, così come numerosi giornalisti e presentatori televisivi, non dovranno testimoniare sui servizi trasmessi relativamente alle elezioni presidenziali del 2020, oggetto della causa avviata da Dominion. La società, infatti, ha affermato che i servizi di “Fox News” avrebbero gravemente danneggiato la sua immagine, promuovendo la narrativa mai dimostrata in merito alla presenza di frodi elettorali che avrebbero consentito la vittoria di Joe Biden. Al momento, non sono stati forniti dettagli in merito ai termini dell’accordo. (Was)