Usa: l’emittente “Fox News” risarcirà Dominion Voting Systems per 787 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente “Fox News” ha concordato un risarcimento da 787,5 milioni di dollari nei confronti di Dominion Voting Systems, per porre fine alla causa per diffamazione avviata dalla società statunitense, specializzata nella produzione di macchine per il conteggio elettronico dei voti. Lo ha confermato in conferenza stampa Justin Nelson, avvocato di Dominion, aggiungendo che l’accordo rappresenta una “assunzione di responsabilità” da parte dell’emittente. “La verità è ciò che conta: qualsiasi bugia comporta delle conseguenze”, ha detto, facendo riferimento ai servizi trasmessi da “Fox News” dopo le elezioni presidenziali del 2020, i quali hanno danneggiato l’immagine di Dominion promuovendo una falsa narrativa in merito alla presenza di frodi elettorali che avrebbero consentito la vittoria di Joe Biden. (Was)