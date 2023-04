Brasile: governo condanna lancio missile balistico da parte della Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano condanna il lancio di un missile balistico intercontinentale (Icbm) da parte della Repubblica popolare democratica di Corea (Rpdc), effettuato il 13 aprile. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "È la prima volta che il Paese effettua un test con questo tipo di missile, alimentato a combustibile solido, il che rappresenta uno sviluppo dall'impatto destabilizzante nella regione", si legge. "Il test è un'altra violazione diretta della risoluzione 1718 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che imponeva alla Corea del Nord di cessare tutte le attività relative al suo programma di missili balistici. Il governo brasiliano esorta la Corea del Nord a rispettare tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu", prosegue la nota del ministero. "Come membro non permanente del Consiglio di sicurezza, il Brasile sostiene che l'impegno politico e diplomatico è il modo migliore per raggiungere l'obiettivo di una penisola coreana stabile e pacifica, libera dalle armi nucleari. Il Brasile continuerà a svolgere un ruolo costruttivo al fine di creare le condizioni necessarie per ridurre le tensioni e riprendere i negoziati per la denuclearizzazione della penisola coreana", conclude. (Brb)