Usa: Senato, repubblicani bloccano sostituzione di Dianne Feinstein in commissione Giustizia

- Il Partito repubblicano ha bloccato la proposta avanzata dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per sostituire la collega Dianne Feinstein in commissione Giustizia. I democratici hanno avanzato la proposta nei giorni scorsi per riprendere il processo di approvazione delle nomine della Casa Bianca nel comparto giudiziario, bloccato dall’assenza in commissione della senatrice 89enne, da settimane assente al Congresso dopo un episodio di herpes zoster. Il capogruppo repubblicano in commissione, Lindsey Graham, si è opposto pubblicamente alla proposta, di fatto bloccandola, dal momento che per l’approvazione servirebbe anche il voto dei dieci componenti del suo partito. (Was)