Migranti: Bonaccini, "prima governo nega poi decreta emergenza nazionale, e poi l’esercito?"

18 ottobre 2021

- Il governo due mesi fa ci disse che “non c’era alcuna emergenza” nonostante un “aumento clamoroso degli sbarchi” e pochi giorni fa ha “decretato lo stato d’emergenza nazionale. E dopo cosa c’è? L’esercito?”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in un’intervista che sarà trasmessa questa sera a “Di Martedì” su La7. “Lo fanno”, ha proseguito, perché manca “un piano vero di ridistribuzione, e glielo dice il presidente della regione che, per percentuali di abitanti, ha il maggior numero di immigranti nel proprio territorio”. “Oggi capisco l’imbarazzo di non sapere come spiegare che, nonostante siano arrivati loro, gli arrivi sono quintuplicati", ha detto Bonaccini. (Rin)