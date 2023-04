Def: Istat, segnali ripresa Pil dopo flessione ultimo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil italiano “ha segnato nell’ultimo trimestre del 2022 una variazione congiunturale lievemente negativa (-0,1 per cento), dopo sette incrementi consecutivi. I dati più recenti sulla fiducia dei consumatori e delle imprese suggeriscono, tuttavia, segnali di ripresa”. Lo ha affermato il direttore per la contabilità nazionale dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “A marzo, l’indice di fiducia dei consumatori è aumentato per il secondo mese consecutivo, dopo il calo registrato a gennaio. Per le imprese, l’andamento dell’indicatore del clima di fiducia ha proseguito a marzo la fase di crescita iniziata negli ultimi mesi del 2022, raggiungendo quasi il livello di luglio”, ha proseguito. (Com)