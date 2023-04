© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi esprime "solidarietà al ministro Lollobrigida, vittima oggi di attacchi pretestuosi, fatti ad hoc per infangare l’ineccepibile lavoro che il nostro governo sta portando avanti”. "Dispiace che ancora una volta la sinistra non si smentisca e strumentalizzi qualsiasi cosa per aver di che parlare", aggiunge su Twitter. (Rin)