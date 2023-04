Ucraina: Ronzulli (FI), voto importante, Italia compatta su protezione e accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni “non devono mai essere divise quando si tratta di protezione dei diritti umani, perché la compattezza in politica estera rende più forte il Paese e più concreti i risultati”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “L'approvazione definitiva della conversione del decreto legge per la protezione temporanea delle popolazioni provenienti dall'Ucraina, con il voto unanime del Senato – ha proseguito –, ne è la migliore dimostrazione e va accolta con grande soddisfazione". "A guadagnarne, è anche l'Unione europea, perché – ha sottolineato – la sua coesione garantisce maggiore efficacia nelle politiche di contrasto all'invasione russa e di sostegno ai profughi ucraini in fuga dalla guerra”. “L'accoglienza degli sfollati rientra in quei principi di solidarietà e difesa della libertà e della democrazia, che sono fra i presupposti fondamentali dell'Unione, di cui l'Italia è fondatrice e partner indispensabile", ha concluso Ronzulli. (Rin)