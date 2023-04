Migranti: Gozi (Renew), parlare di muri nel Mediterraneo è demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di muri nel Mediterraneo, "come ha fatto ieri Manfred Weber, è un vero monumento alla demagogia". Lo ha detto l'europarlamentare di Renew, Sandro Gozi, intervenuto nel corso del dibattito sulle migrazioni alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Come volete fare i vostri muri nel mare? Giorgia Meloni ha fatto campagna elettorale parlando di blocchi navali. Poi ha scoperto che quando la gente in mare non la puoi bloccare, la devi salvare. La demagogia non risolve, in ogni caso, il vero problema, come riprendiamo il controllo sull'immigrazione? Con responsabilità e umanità, diciamo noi. Con i muri e inventando un'emergenza al giorno, dice l'estrema destra in Italia e nel resto d'Europa", ha detto Gozi. "Il presidente della Repubblica Mattarella ha definito preistoriche le regole europee di Dublino", ha aggiunto. Lo sono "anche per noi, ma sono gli alleati dell'attuale governo italiano che hanno impedito in questi anni di riformare Dublino, da Morawiecki a Orban", ha spiegato Gozi. "Perché vedete, quando si evoca la solidarietà ai vertici europei e poi le invasioni a casa, si rimane prigionieri della propria propaganda", ha affermato. "Più che muri o porte spalancate, servono politiche comuni, per controllare e gestire. Anziché spacciare demagogia a buon mercato, dovremmo tutti spiegare, come membri di questo Parlamento, che stiamo lavorando per vere soluzioni, per più coordinamento, ricollocamenti e rimpatri più efficaci, solidarietà ed equa distribuzione della responsabilità, e che il Patto sull'immigrazione e l'asilo è una di queste soluzioni", ha continuato nel suo intervento, prima di fare di nuovo riferimento al leader del Ppe Manfred Weber. "Avrei voluto vedere queste parole nell'intervista di Weber sul Corriere della Sera, anziché rincorrere la propaganda nazionalista. Non rincorriamo i populisti e le loro risposte sbrigative e illusorie. E' il tempo del coraggio e delle soluzioni europee", ha concluso. (Beb)