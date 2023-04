© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi inaugura il modulo di microforesta urbana nel Municipio X nell'ambito del progetto Forest for Rome.Roma, via Francesco Menzio, angolo via Leonetto Cappiello (ore 9)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia presentano il Masterplan dell'intervento di rigenerazione del tratto di Tevere Urbano.Roma, Baja The river experience, lungotevere Arnaldo da Brescia snc (ore 10) (segue) (Rer)