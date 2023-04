Sicurezza: a Casal di Principe Commissariato in bene confiscato a criminalità organizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia è proseguita nel piazzale interno con gli interventi delle Autorità presenti, tra i quali quello del Capo della Polizia che ha voluto sottolineare come i successi ottenuti nel tempo abbiano "dato dimostrazione che tutti insieme, in un sistema fatto di società civile, autorità giudiziarie, forze dell'ordine e 'istituzioni, si possono raggiungere dei risultati straordinari. Questo grande presidio di legalità è chiaramente un altro dei passi che bisogna percorrere in tutta Italia con costanza e perseveranza". Il Capo della Polizia ha inoltre ricordato il sacrificio di Don Peppe Diana come "una luce, un faro" che ha indicato la "strada che stiamo percorrendo, con la quale siamo arrivati ad una stazione importante, ma luce continua e dobbiamo andare avanti". Nel corso della manifestazione sono state esposte alcune immagini che raccontano la storia dell'edificio, nato come simbolo della camorra e, grazie agli interventi di riqualificazione, restituito allo Stato che ne ha realizzato un presidio di legalità. L'istituzione del Commissariato di Pubblica sicurezza è un segno tangibile della presenza dello Stato in quei territori che, faticosamente affrancati dal giogo della criminalità organizzata, si proiettano nuovamente nel tessuto produttivo e sociale del paese.Con l'impegno continuo ed intenso da parte di tutte le Istituzioni pubbliche è stato possibile concretizzare il lavoro di recupero e di valorizzazione del bene confiscato oggi inaugurato, con l'obiettivo di raccogliere la preziosa sollecitazione di "don Diana", il parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra, per farsi garante della sicurezza nel territorio, consentendo ai cittadini di ritrovare il "coraggio di fare delle scelte, il coraggio di denunciare". (Rin)