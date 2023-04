Def: Istat, congiuntura economica segnata da incertezza per guerra e inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale congiuntura economica “risulta contraddistinta da segnali di incertezza, legati all’evoluzione degli scenari di guerra e al contesto geopolitico, al rischio di nuove spinte inflattive e in generale di una maggiore persistenza dell’inflazione, all’emergere di crisi localizzate nel sistema bancario”. Lo ha affermato il direttore per la contabilità nazionale dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. (Com)