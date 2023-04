Cospito: Gasparri (FI), Corte costituzionale più problema che risorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so se le valutazioni della Corte costituzionale potranno avere riflessi sul caso Cospito. Capisco la necessità di dotti approfondimenti giuridici. Ma, una volta di più, la Corte costituzionale si rivela più un problema che una risorsa per il nostro Paese”. Lo ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Bisogna rispettare tutte le Istituzioni ma bisogna anche che le decisioni che assumono siano rispettabili", ha aggiunto. (Rin)