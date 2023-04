Messico-Usa: Lopez Obrador denuncia "spionaggio" del Pentagono, aumentiamo il controllo su nostre informazioni strategiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi sono impegnati nel contrasto al traffico di fentanyl, potente analgesico ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone negli Usa, ma la presenza di agenti della Dea in territorio messicano aveva irritato il governo locale."Una intromissione abusiva, prepotente, che non deve essere accettata per nessun motivo", diceva ieri Lopez Obrador, prima di convocare per un colloquio riservato l'ambasciatore Ken Salazar. Inoltre, secondo informazioni rivelate alla testata Usa "Washington Post", il Pentagono avrebbe seguito le tracce di una tensione proprio tra la Marina Militare e l'Esercito, a seguito del varo di una legge che consegnava alle truppe di terra il controllo dello spazio aereo nazionale. (Mec)