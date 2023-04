Migranti: commissario Ue Hahn, valutiamo ulteriore sostegno economico a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sostiene l'Italia con i fondi europei sulla migrazione, di cui "è la più grande beneficiaria". Lo ha detto il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, intervenuto nel corso de suo intervento alla plenaria di Strasburgo nel dibattito sulle migrazioni. "Sosteniamo l'Italia con i nostri fondi. L'Italia è la principale beneficiaria dei fondi Ue per la migrazione, dal 2015 riceve quasi due miliardi di euro dai nostri fondi per la migrazione e l'asilo", ha detto. "La Commissione sta attualmente discutendo con l'Italia un ulteriore possibile sostegno finanziario di emergenza", ha poi aggiunto. Sosteniamo anche l'Italia con le nostre agenzie dell'Ue, che lavorano a stretto contatto con la Polizia e la Guardia Costiera italiana, mano nella mano e giorno per giorno", ha concluso Hahn. (Beb)