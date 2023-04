Usa: Trump torna a pubblicare su Instagram, prima volta dall’assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un messaggio su Instagram per la prima volta dal 5 gennaio 2021, un giorno prima dell’assalto al Congresso che ha causato l’oscuramento del suo profilo sulla piattaforma. “Sono lieto di annunciare una seconda serie delle mie carte digitali, dopo il grande successo riscontrato con la prima”, ha scritto l’ex presidente Usa, allegando al messaggio la fotografia di una delle nuove carte digitali, che lo ritrae mentre tiene in mano la Campana della Libertà. Trump ha lanciato lo scorso dicembre una serie di “figurine” digitali che lo ritraggono in versione “supereroe”, in vendita a 99 dollari l’una. Una serie limitata di edizioni simili alle figurine dei campioni del baseball, che ha riscontrato un grande successo: il sito dove erano state messe in vendita all’epoca ha fatto sapere che nessuna delle 45 mila carte digitali era più disponibile, solamente un giorno dopo. (Was)