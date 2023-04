Migranti: commissario Ue Hahn, la costa di Lampedusa è costa dell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costa dell'isola di Lampedusa è la costa dell'Unione europea, i migranti che arrivano lì "sono una responsabilità condivisa". Lo ha detto il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, intervenuto nel corso del suo intervento alla plenaria di Strasburgo nel dibattito sulle migrazioni. "Dobbiamo trattare tutti con dignità e umanità, che si tratti di asilo o di rimpatrio. Ma la solidarietà è anche tra gli Stati membri, quelli di destinazione e quelli alle frontiere, che devono affrontare un gran numero di arrivi", ha detto. "Come l'Italia in questo momento, con più di 30 mila arrivi solo nei primi tre mesi di quest'anno, con un aumento di quasi il 300 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Solo lo scorso fine settimana ne sono arrivati più di 1.500. Molti sull'isola di Lampedusa", ha aggiunto. "La costa di Lampedusa è anche la costa dell'Unione europea. Le persone arrivate lì sono una responsabilità condivisa", ha concluso. (Beb)