Migranti: commissaria Johansson in Tunisia per piano anti-trafficanti a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, sarà in Tunisia a fine mese per lanciare un partenariato operativo anti trafficanti. Lo ha detto il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, intervenuto nel corso della plenaria di Strasburgo nel dibattito sulle migrazioni. "Sosteniamo l'Italia con le nostre politiche. Stiamo attuando il Piano d'azione per il Mediterraneo centrale lanciato a novembre e, nell'ambito di tale piano, continuiamo a costruire solidi partenariati sulla migrazione con i Paesi di origine, transito o destinazione", ha detto. "Per sostenere l'Italia dobbiamo rafforzare il nostro partenariato con la Tunisia, finora il principale Paese di partenza verso l'Italia quest'anno", ha aggiunto. "Alla fine di questo mese, la commissaria Johansson si recherà in Tunisia per lanciare un partenariato operativo anti trafficanti, per lavorare insieme, prevenire le partenze e le perdite di vite umane, e per aumentare i rimpatri, ma anche per fornire alternative credibili ai viaggi mortali, lanciando un partenariato di talento con la Tunisia", ha concluso Hahn. (Beb)