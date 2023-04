Ucraina: Germania trasferisce a Kiev sistema di difesa antiaerea Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha trasferito in Ucraina un sistema missilistico di difesa antiaerea Patriot. È quanto emerge dal sito web del governo tedesco, in cui è stato pubblicato l’elenco aggiornato degli aiuti militari inviati a Kiev. Tra le nuove forniture, oltre al sistema Patriot, vi sono anche 16 camion Zetros e due veicoli della guardia di frontiera. Come sottolineato dall’agenzia di stampa ucraina “Ukrinform”, la Germania riferisce solitamente del trasferimento degli aiuti militari quando questi sono già giunti in territorio ucraino.(Geb)