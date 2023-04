Migranti: commissario Ue Hahn, auspichiamo che stato emergenza Italia aiuti ad affrontare problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea auspica che lo stato d'emergenza dichiarato dall'Italia aiuti ad affrontare il problema migratorio. Lo ha detto il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, intervenuto alla plenaria di Strasburgo nel dibattito sulle migrazioni. "Per far fronte al forte aumento degli arrivi, l'Italia ha annunciato lo stato di emergenza. Comprendiamo che l'obiettivo principale dello stato di emergenza è quello di fornire ulteriori capacità di accoglienza con procedure più rapide nelle attuali circostanze", ha detto. "Ci aspettiamo che questo stato di emergenza contribuisca ad affrontare le sfide reali che l'Italia deve affrontare", ha aggiunto Hahn. "Allo stesso tempo, nessun singolo Stato membro può gestire la migrazione da solo, e nessuna misura politica da sola sarà sufficiente per gestire la migrazione. Abbiamo bisogno della politica europea in materia di migrazione, di una politica globale in materia di migrazione. In breve, del Patto. Vi invito a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo sul Patto prima della fine di questo mandato", ha concluso riferendosi al Patto sulla migrazione e l'asilo, che la Commissione europea vorrebbe adottare prima della fine del mandato. (Beb)